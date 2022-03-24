СБУ обнародовало очередные доказательства, что Россия отправила на войну срочников (видео)

Служба безопасности Украины получила новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников. Сообщается, что они испуганы и не имеют военной подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

В частности, в разговоре срочник, которого прислали захватывать Николаев, рассказал, как его подразделение вдребезги разбили ВСУ.

"Все наши машины нах**, остались 2 машины, 2 танка. Колесная техника вся пошла, все снаряды, вся еда. Все, просто ничего нет. 60% боевой готовности минус", - сказал он.

К тому же срочники, которые боятся вылезать из окопов, не имеют военной подготовки и не хотят воевать.

Кроме того, оккупанты советуют друг другу бежать любыми способами.

В СБУ отметили, что у оккупантов еще есть 2 пути: сдаться в плен или убираться вон из Украины.