СБУ обнародовала перечень продавцов угля из ОРДЛО, покупателем у одной из них оказалась фирма топ-менеджера УЗ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Единого реестра досудебных решений.

"Организаторы противоправной схемы осуществляют закупку угля, добыча которого проводится именно на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, с использованием для предоставления вида правомерности хозяйственных операций, поддельных товарно-сопроводительных документов и субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Польша и других иностранных государств", - говорится в судебном документе.

В перечне компаний, которых СБУ подозревает в торговле углем указано ООО "Разрез Красный Углекоп" (РФ).

Эта компания известна тем, что в 2018-2020 года продавала уголь в адрес польской компании Karlen Trade Spolka, о чем свидетельствуют данные портала Import Genius.

Конечным бенефициарным собственником Karlen Trade Spolka, согласно выписке и польского госреестра, является украинка Елена Подгородецкая.

Подгородецкая является женой Сергея Подгородецкого – бывшего главы грузовых перевозок АО "Укрзализныци", а ныне советника руководителя компании Ивана Юрика.

Сам Подгородецкий в последней декларации на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции подтвердил, что его жена владеет 50% польской Karlen Trade Spolka, специализирующейся на импорте угля из России.