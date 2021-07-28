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СБУ обнародовала перечень продавцов угля из ОРДЛО, покупателем у одной из них оказалась фирма топ-менеджера УЗ

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Киев, Среда 28 июля 2021 17:56
СБУ обнародовала перечень продавцов угля из ОРДЛО, покупателем у одной из них оказалась фирма топ-менеджера УЗ Фото: СБУ показала перечень продавцов угля из ОРДЛО (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины обнародовала перечень российских компаний, причастных к незаконной торговле углем и ОРДЛО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Единого реестра досудебных решений.

"Организаторы противоправной схемы осуществляют закупку угля, добыча которого проводится именно на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, с использованием для предоставления вида правомерности хозяйственных операций, поддельных товарно-сопроводительных документов и субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Польша и других иностранных государств", - говорится в судебном документе.

В перечне компаний, которых СБУ подозревает в торговле углем указано ООО "Разрез Красный Углекоп" (РФ).

Эта компания известна тем, что в 2018-2020 года продавала уголь в адрес польской компании Karlen Trade Spolka, о чем свидетельствуют данные портала Import Genius.

Конечным бенефициарным собственником Karlen Trade Spolka, согласно выписке и польского госреестра, является украинка Елена Подгородецкая.

Подгородецкая является женой Сергея Подгородецкого – бывшего главы грузовых перевозок АО "Укрзализныци", а ныне советника руководителя компании Ивана Юрика.

Сам Подгородецкий в последней декларации на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции подтвердил, что его жена владеет 50% польской Karlen Trade Spolka, специализирующейся на импорте угля из России.

Как сообщалось, в Украине будут судить пятнадцать человек причастных к хищению "Укрзализныци" в особо крупных размерах. Злоумышленники присвоили средства в результате псевдоремонта дизель-поездов.

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Служба безопасности Украины
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