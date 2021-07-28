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Чиновников "Укразализныци" будут судить из-за 58,6 млн гривен убытков на псевдоремонте

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Киев, Среда 28 июля 2021 16:08
Чиновников "Укразализныци" будут судить из-за 58,6 млн гривен убытков на псевдоремонте Фото: чиновники "Укразализныци" пойдут под суд из-за псевдоремонта дизель-поездов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине будут судить пятнадцать человек причастных к хищению "Укрзализныци" в особо крупных размерах. Злоумышленники присвоили средства в результате псевдоремонта дизель-поездов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, среди обвиняемых в хищении:

  • экс-глава одного из предприятий, 100% акций которого внесены в уставный капитал " Укрзализныци";
  • бывшие заместители вышеупомянутого экс-главы;
  • ексруководители и действующие руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок;
  • главы производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов акционерного общества.

Пресс-служба отмечает, что в период с 2015 по 2016 год, злоумышленники незаконно завладели 58,6 млн гривен в результате организации псевдоремонта дизель-поездов.

"В частности, в период 2015-2016 годов должностные лица ПАО "Укрзализныця", с привлечением фиктивных предприятий, составившие и выдавшие заведомо ложные документы о якобы осуществление модернизации более 20 дизель-поездов, достоверно зная, что никаких ремонтных работ не могло быть проведено в связи с отсутствием у предприятия-исполнителя необходимых специалистов и оборудования", - сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Экспертиза, со своей стороны, установила, что все средства были присвоены злоумышленниками несмотря на то, что работы по модернизации не проводились.

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