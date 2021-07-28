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СБУ оприлюднила перелік продавців вугілля з ОРДЛО, покупцем у одній з них виявилася фірма топ-менеджера УЗ

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Київ, Середа 28 липня 2021 17:56
СБУ оприлюднила перелік продавців вугілля з ОРДЛО, покупцем у одній з них виявилася фірма топ-менеджера УЗ Фото: СБУ показала перелік продавців вугілля з ОРДЛО (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України оприлюднила перелік російських компаній, причетних до незаконної торгівлі вугіллям і ОРДЛО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Єдиного реєстру досудових рішень.

"Організатори протиправної схеми здійснюють закупівлю вугілля, видобуток якого проводиться саме на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, з використанням для надання вигляду правомірності господарських операцій, підроблених товарно-супровідних документів та суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Польща та інших іноземних держав", - йдеться в судовому документі.

У переліку компаній, яких СБУ підозрює в торгівлі вугіллям зазначено ТОВ "Розріз Червоний шахтар" (РФ).

Ця компанія відома тим, що в 2018-2020 роки продавала вугілля на адресу польської компанії Karlen Trade Spolka, про що свідчать дані порталу Import Genius.

Кінцевим бенефіціарним власником Karlen Trade Spolka, згідно з виписки і польського держреєстру, є українка Олена Підгородецька.

Підгородецька є дружиною Сергія Подгородецького - колишнього голови вантажних перевезень АТ "Укрзалізниці", а нині радника керівника компанії Івана Юрика.

Сам Підгородецький в останній декларації на сайті Нацагентства по запобіганню корупції підтвердив, що його дружина володіє 50% польської Karlen Trade Spolka, що спеціалізується на імпорті вугілля з Росії.

Як повідомлялось, в Україні судитимуть п’ятнадцять осіб причетних до розкрадання "Укрзалізниці" в особливо великих розмірах. Зловмисники привласнили кошти внаслідок псевдоремонту дизель-поїздів.

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Служба безпеки України
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