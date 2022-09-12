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СБУ обнародовала фото из освобожденного Изюма

Иллюстративное фото: ВСУ освободили город Изюм (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Накануне украинские военные освободили город Изюм Харьковской области от российских оккупантов. Служба безопасности Украины показала первые фотографии из деоккупированного города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.

"Наши защитники советуют начать это утро из Изюма. Говорят, полезно для здоровья. А вот российские оккупанты под давлением украинских воинов убегают так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Мы знаем, что с ними делать и обязательно используем по назначению - против врага", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ обнародовала фото из освобожденного Изюма (t.me/SBUkr)

Напомним, ранее ВСУ подняли над зданием горсовета Изюма украинские флаги.

Кроме того, 11 сентября украинские военные вошли в Казачью Лопань Харьковской области. Перед этим оккупанты поспешно эвакуировались из поселка.

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