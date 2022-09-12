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СБУ оприлюднила фото зі звільненого Ізюма

Ілюстративне фото: ЗСУ звільнили місто Ізюм (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Напередодні українські військові звільнили місто Ізюм Харківської області від російських окупантів. Служба безпеки України показала перші фотографії з деокупованого міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення СБУ в Telegram.

"Наші захисники радять почати цей ранок з родзинок. Кажуть, корисно для здоров'я. А ось російські окупанти під тиском українських воїнів тікають так, що залишають після себе цілі арсенали боєприпасів. Ми знаємо, що з ними робити і обов'язково використовуємо За призначенням - проти ворога", - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ оприлюднила фото зі звільненого Ізюма (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, раніше ЗСУ підняли над будівлею міськради Ізюма українські прапори.

Крім того, 11 вересня українські військові увійшли в Козачу Лопань Харківської області. Перед цим окупанти поспішно евакуювалися з селища.

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