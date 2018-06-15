СБУ обнародовала доказательства относительно заказа убийства Бабченко

В частности, были зафиксированы телефонные разговоры, касающиеся подготовки теракта

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала доказательства того, что заказ на убийство журналиста Аркадия Бабченко поступил из России. Об этом сообщил заместитель главы Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, СБУ зафиксировала телефонные разговоры Германа со свидетелем, касающиеся подготовки террористического акта.

"Службой была получена информация о неустановленном на то время лице, с которым Герман обсуждал детали совершения теракта. Отмечу, что именно благодаря комбинации СБУ нам удалось не только установить этого человека, но и получить важные для этого показания. Так, СБУ задокументирована попытки одного из организаторов преступления - Германа - получить оружие и боеприпасы из района проведения ООС на Донбассе. Сам гражданин Герман объясняет на аудиозаписи, что эта задача поставлена ​​российской стороной. Герман фактически признает себя российским резидентом в Украине", - рассказал Тиводар.

По его словам, следствие по делу Бабченко продолжается.

"Хотел бы отметить, что сначала мы планировали задержать Германа сразу после установления заказчиков и возможных других соисполнителей террористического акта в отношении Бабченко. Но было задокументировано, что спецслужбами РФ планируется целый ряд террористических актов в Украине. При этом были получены данные, что составлен список потенциальных объектов террористических атак. Кроме гражданина Германа, на территории Украины действуют другие лица, которые могут быть привлечены российской стороной к выполнению этих террористических актов", - добавил он.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины готовит новое подозрение по делу о заказе убийства журналиста Аркадия Бабченко.