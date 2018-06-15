СБУ оприлюднила докази щодо замовлення вбивства Бабченка

Зокрема, було зафіксовано телефонні розмови, які стосувалися підготовки теракту

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила докази того, що замовлення на вбивство журналіста Аркадія Бабченка надійшло з Росії. Про це повідомив заступник глави Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, СБУ зафіксувала телефонні розмови Германа зі свідком, які стосувалися підготовки терористичного акту.

"Службою була отримана інформація щодо невстановленої на той час особи, з якою Герман обговорював деталі вчинення теракту. Зазначу, що саме завдяки комбінації СБУ нам вдалося не тільки встановити цю людину, але й отримати важливі для цього свідчення. Так, СБУ задокументовано спроби одного з організаторів злочину - Германа - отримати зброю та боєприпаси з району проведення ООС на Донбасі. Сам громадянин Герман пояснює на аудіозаписі, що це завдання поставлено російською стороною. Герман фактично визнає себе російським резидентом в Україні", - розповів Тиводар.

За його словами, слідство у справі Бабченка ще триває.

"Хотів би зазначити, що спочатку ми планували затримати Германа відразу після встановлення замовників та можливих інших співвиконавців терористичного акту стосовно Бабченка. Але було задокументовано, що спецслужбами РФ планується ціла низка терористичних актів в Україні. При цьому були отримані дані, що складений список потенційних об'єктів терористичних атак. Окрім громадянина Германа, на території України діють інші особи, які можуть бути залучені російською стороною до виконання цих терористичних актів", - додав він.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура України готує нове підозра у справі про замовлення вбивства журналіста Аркадія Бабченка.