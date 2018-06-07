Луценко анонсировал новое подозрение по делу Бабченко

Луценко не сообщил, кому именно будет вручено подозрение

Генеральная прокуратура Украины готовит новое подозрение по делу о заказе убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Благодаря имитированию убийства журналиста (Бабченко, - ред.) мы получили больше информации о заказчике. В ближайшее время мы готовим новое подозрение по этому делу. Следствие продолжается", - отметил он.

Вместе с тем, Луценко не сообщил, кому именно будет вручено подозрение.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявлял, что убийство журналиста Аркадия Бабченко способствовало бы обострению ситуации в Украине. На данный момент Грицак уверен, что следствию удастся доказать, что за покушением на Бабченко кроются российские спецслужбы.