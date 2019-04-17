СБУ обнародовала данные об исполнителе теракта против генерала разведки в 2017 году

Фото: Василий Грицак (РБК-Украина, Виталий Носач)

Им оказался сотрудник так называемого центра спецопераций "МГБ ДНР" Олег Шутов

Исполнителем подрыва автомобиля генерала разведки Максима Шаповала был житель города Донецка. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, СБУ обнародовала видео с камер наблюдения, где зафиксирован момент закладки взрывного устройства.

"Шутов Олег Николаевич, 9 марта 1966 рождения, житель города Донецка. Именно этот человек 26 июня 2017 заложил взрывное устройство под автомобиль украинского генерала разведки Максима Шаповала.... Для этого Шутов арендовал квартиру в доме, где проживал Максим Шаповал, арендовал паркоместо", - сообщил Грицак.

Он добавил, что Шутов является сотрудником так называемого центра спецопераций "МГБ ДНР", который находится под постоянной опекой ФСБ РФ.

Напомним, 28 июня 2017 года в Донецкой области под Константиновкой взорвался автомобиль с работниками Службы безопасности Украины, в результате чего один человек погиб и еще четверо получили ранения.

Сегодня на брифинге Грицак рассказал, что одна и та же диверсионная группа причастна и к убийству руководителя генерала разведки Максима Шаповала в 2017 году, и к попытке убийства разведчика в Киеве в этом году.