Подрывник автомобиля сотрудника спецслужб в Киеве жив, - СБУ

Фото: Василий Грицак (РБК-Украина, Виталий Носач)

Украинские правоохранители арестовали военного РФ Алексея Комаричева

Мужчина, который закладывал взрывчатку под автомобиль работника украинской разведки, живой. В настоящее время гражданин РФ Алексей Комаричев арестован, заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге 17 апреля.

Комаричев - руководитель российской диверсионной террористической группы. Кроме того, с ним действовал другой гражданин РФ Дзортов Тимур.

Установлено, что одна и та же диверсионная группа причастна и к убийству руководителя генерала разведки Максима Шаповала в 2017 году, и к попытке убийства разведчика в этом году.

По его словам, оба теракта "спланированы, профинансированы, организованы российскими спецслужбами".

"Это были совместные операции Федеральной службы безопасности РФ и Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, более известной как военная разведка России. Исполнитель неудачной попытки минирования автомобиля остался жив. Хотя он и находится сейчас в тяжелом состоянии. Он находится в больнице, арестован", - добавил Грицак.

Напомним, инцидент произошел 4 апреля. Так, около 03 часов 17 минут в Киеве мужчина совершил покушение на совершение террористического акта в отношении сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минирования его автомобиля. Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства мужчина получил многочисленные телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований. Досудебное расследование осуществляет ГУ НП в городе Киеве, процессуальное руководство поручено военным прокурорам Главной военной прокуратуры ГПУ.

Добавим, 28 июня 2017 года в Донецкой области под Константиновкой взорвался автомобиль с работниками Службы безопасности Украины, в результате чего один человек погиб и еще четверо получили ранения.