СБУ оприлюднила дані про виконавця теракту проти генерала розвідки в 2017 році

Фото: Василь Грицак (РБК-Україна, Віталій Носач)

Ним виявився співробітник так званого центру спецоперацій "МГБ ДНР" Олег Шутов

Виконавцем підриву автомобіля генерала розвідки Максима Шаповала був житель міста Донецька. Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, СБУ оприлюднила відео з камер спостереження, де зафіксований момент закладання вибухового пристрою.

"Шутов Олег Миколайович, 9 березня 1966 року народження, житель міста Донецька. Саме цей чоловік 26 червня 2017 заклав вибуховий пристрій під автомобіль українського генерала розвідки Максима Шаповала.... Для цього Шутов орендував квартиру в будинку, де проживав Максим Шаповал, орендував паркомісце", - повідомив Грицак.

Він додав, що Шутов є співробітником так званого центру спецоперацій "МГБ ДНР", який знаходиться під постійною опікою ФСБ РФ.

Нагадаємо, 28 червня 2017 року в Донецькій області під Константиновкой вибухнув автомобіль з працівниками Служби безпеки України, в результаті чого одна людина загинула і ще четверо отримали поранення.

Сьогодні на брифінгу Грицак розповів, що одна і та ж диверсійна група причетна до вбивства керівника генерала розвідки Максима Шаповала в 2017 році, і до спроби вбивства розвідника в Києві в цьому році.