СБУ обезвредила вражескую агентуру, которая собирала данные о ВСУ и дислокации самолетов

В Житомирской области разоблачили чиновника оборонного объекта на сборе секретной информации об украинских боевых самолетах и инфраструктуре воздушных сил.

В частности, его интересовала дислокация, а также ремонт и восстановление боевых возможностей военной авиации.

Далее полученные данные он передавал захватчикам через родного брата и бывшего однокурсника, которые сотрудничали с российскими спецслужбами.

Также в Днепропетровской области задержали вражеского агента, которому ФСБ поручила присоединиться к рядам терробороны Днепра. Там он должен был собирать данные по личному составу и вооружению украинских защитников.

В дальнейшем он должен был прибыть на передовую, чтобы оттуда передавать оккупантам информацию о ВСУ.

Еще одного агента спецслужб РФ задержали в Кривом Роге. Россия "включила" его в начале полномасштабного вторжения в Украину. Он собирал данные по обороне Мариуполя.

Передавал информацию оккупантам через закрытые каналы связи и конспиративную квартиру на временно оккупированной территории на востоке Украины.

Однако, на случай "провала" агент имел отработанные пути эвакуации и подготовленный для этого автомобиль.

В Николаевской области председатель одной из объединенных территориальных общин передал оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района.

Также в Черниговской области СБУ задержала местного жителя, который добровольно пошел на сотрудничество с агрессором во время временной оккупации. Полученные данные враг использовал для совершения ракетных обстрелов.

В Хмельницком задержали участницу агентурной сети оккупантов. Ею оказалась местная жительница, завербована спецслужбами РФ через соцсеть "Одноклассники".

Отмечается, что за деньги она передавала кураторам координаты военных. Также распространяла в интернете призывы к изменению границ государственной границы и оправдывала агрессию РФ.

Женщина получала вознаграждение через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

В Черкасской области задержан грузовик с военными комплектующими, которые транспортировали в Россию.

При осмотре авто выявлены составляющие для нужд авиационной и судостроительной отраслей РФ.

Изъятое имущество направлено в одно из предприятий военно-промышленного комплекса Украины.