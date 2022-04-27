СБУ обезвредила вражескую агентуру, которая собирала данные о ВСУ и дислокации самолетов
Служба безопасности Украины обезвредила вражескую агентуру, которая собирала разведданные об оборонительных рубежах украинских войск и дислокации самолетов ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В Житомирской области разоблачили чиновника оборонного объекта на сборе секретной информации об украинских боевых самолетах и инфраструктуре воздушных сил.
В частности, его интересовала дислокация, а также ремонт и восстановление боевых возможностей военной авиации.
Далее полученные данные он передавал захватчикам через родного брата и бывшего однокурсника, которые сотрудничали с российскими спецслужбами.
Также в Днепропетровской области задержали вражеского агента, которому ФСБ поручила присоединиться к рядам терробороны Днепра. Там он должен был собирать данные по личному составу и вооружению украинских защитников.
В дальнейшем он должен был прибыть на передовую, чтобы оттуда передавать оккупантам информацию о ВСУ.
Еще одного агента спецслужб РФ задержали в Кривом Роге. Россия "включила" его в начале полномасштабного вторжения в Украину. Он собирал данные по обороне Мариуполя.
Передавал информацию оккупантам через закрытые каналы связи и конспиративную квартиру на временно оккупированной территории на востоке Украины.
Однако, на случай "провала" агент имел отработанные пути эвакуации и подготовленный для этого автомобиль.
В Николаевской области председатель одной из объединенных территориальных общин передал оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района.
Также в Черниговской области СБУ задержала местного жителя, который добровольно пошел на сотрудничество с агрессором во время временной оккупации. Полученные данные враг использовал для совершения ракетных обстрелов.
В Хмельницком задержали участницу агентурной сети оккупантов. Ею оказалась местная жительница, завербована спецслужбами РФ через соцсеть "Одноклассники".
Отмечается, что за деньги она передавала кураторам координаты военных. Также распространяла в интернете призывы к изменению границ государственной границы и оправдывала агрессию РФ.
Женщина получала вознаграждение через запрещенные в Украине электронные платежные системы.
В Черкасской области задержан грузовик с военными комплектующими, которые транспортировали в Россию.
При осмотре авто выявлены составляющие для нужд авиационной и судостроительной отраслей РФ.
Изъятое имущество направлено в одно из предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Ранее мы сообщали, что СБУ задержала 3 человек по подозрению в корректировке ракетных ударов возле Жмеринки и Казатина.
Также мы писали, что СБУ задержала корректировщиков огня по бронетанковым заводам.
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