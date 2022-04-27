СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка збирала дані про ЗСУ та дислокацію літаків

Служба безпеки України знешкодила ворожу агентуру, яка збирала розвіддані про оборонні рубежі українських військ і дислокацію літаків ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

У Житомирській області викрили посадовця оборонного об’єкту на зборі секретної інформації про українські бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил.

Зокрема, його цікавила дислокація, а також ремонт та відновлення бойових можливостей військової авіації.

Далі отримані дані він передавав загарбникам через рідного брата та колишнього однокурсника, які співпрацювали з російськими спецслужбами.

Також у Дніпропетровській області затримали ворожого агента, якому ФСБ доручила приєднатись до лав тероборони Дніпра. Там він мав збирати дані щодо особового складу та озброєння українських захисників.

Надалі він мав прибути на передову, щоб звідти передавати окупантам інформацію про ЗСУ.

Ще одного агента спецслужб РФ затримали у Кривому Розі. Росія "активував" його на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він збирав дані щодо оборони Маріуполя.

Передавав інформацію окупантам через закриті канали зв’язку та конспіративну квартиру на тимчасово окупованій території на сході України.

Однак, на випадок "провалу" агент мав відпрацьовані шляхи "евакуації" та підготовлений для цього автомобіль.

У Миколаївській області голова однієї з об’єднаних територіальних громад передав окупантам відомості щодо розташування позицій ЗСУ на території Вознесенського району.

Також у Чернігівській області СБУ затримала місцевого жителя, який добровільно пішов на співпрацю з агресором під час тимчасової окупації. Отримані дані ворог використовував для здійснення ракетних обстрілів.

У Хмельницькому затримали учасницю агентурної мережі окупантів. Нею виявилась місцева жителька, завербована спецслужбами РФ через соцмережу "Однокласники".

Зазначається, що за гроші вона передавала кураторам координати військових. Також поширювала в інтернеті заклики до зміни меж державного кордону і виправдовувала агресію РФ.

Жінка отримувала винагороду через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

У Черкаській області затримала вантажівку з військовими комплектуючими, які транспортували до Росії.

Під час огляду авто виявлено складові для потреб авіаційної та суднобудівної галузей РФ.

Вилучене майно направлено до одного з підприємств військово-промислового комплексу України.