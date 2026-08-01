СБУ за ніч уразила три НПЗ Росії на відстані майже 1600 км

За словами президента, у ніч на 1 серпня підрозділи СБУ уразили інфраструктуру трьох російських нафтопереробних заводів у Башкортостані. Об'єкти розташовані майже за 1600 кілометрів від державного кордону України.

"Заводи, які переробляють мільйони тонн нафти за рік. Дякую за влучність! Продовжуємо наш справедливий тиск. План далекобійних санкцій крок за кроком виконується", - зазначив Зеленський.

У СБУ уточнили, що далекобійні безпілотники уразили інфраструктуру підприємств "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанафтохім", які входять до структури "Башнефті" та утворюють один із найбільших нафтопереробних кластерів Росії.

Загальна потужність цих підприємств перевищує 23 млн тонн нафти на рік. Вони виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мастильні матеріали та іншу продукцію, яка, за даними СБУ, використовується для забезпечення потреб російської армії.

Крім цього, українські дрони уразили у Краснодарському краї три радіолокаційні станції "Подльот-К1" та одну РЛС "Каста-2Е2". Ці комплекси використовуються російськими військами для виявлення повітряних цілей.

У СБУ наголосили, що нафтопереробні заводи є законними військовими цілями, адже забезпечують російську армію паливом і приносять значні доходи, за рахунок яких фінансується війна проти України.