СБУ нейтрализовала "силовую ячейку" Кивы, а в Киеве пропал лидер "Белорусского дома в Украине": новости за 2 августа

Служба безопасности Украины нейтрализовала "силовой блок" организации Ильи Кивы, в Киеве пропал лидер "Белорусского дома в Украине", Украина в понедельник осталась без медалей Олимпиады. Подробнее о том, что произошло в понеделиник, 2 августа - в материале РБК-Украина.

Оружие и наркотики. СБУ блокировала группировку "патриотов" Кивы

Служба безопасности Украины сообщила, что нейтрализовала "силовую ячейку" пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины. Лидеру группировки объявили подозрение."Во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске блокирована деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве", - говорится в сообщении.

Эти лица, по данным СБУ, действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины. Информированный источник РБК-Украина сообщил, что речь идет о нардепе Илье Киве.

В Киеве пропал лидер "Белорусского дома в Украине"

В понедельник, 2 августа, в Киеве пропал один из учредителей общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов. Он утром вышел на пробежку и не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно", - говорится в сообщении. Представители организации прочесали массив, где он обычно бегал, но не обнаружили его следов. Сейчас они своими силами продолжают поиски. К поиску привлекли кинолога.

В США представили доказательства утечки COVID-19 из лаборатории Китая, - Hill

В Комитете по иностранным делам США опубликовали часть расследования, посвященную происхождению коронавируса. По мнению следователей, SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского института вирусологии.

Текст опубликовал старший республиканец Комитета по иностранным делам Майкл Маккол. Он требует, чтобы Конгресс наложил санкции на ученых из уханьской лаборатории, а также на представителей Коммунистической партии Китая. В причастности к произошедшему обвиняют и зоолога Питера Дасзака, который представлял США в составе международной группы экспертов. Республиканцы считают, что он должен предстать перед судом.

Упущенные возможности. Украина в понедельник осталась без медалей ОИ, имея шанс взять две

В понедельник, 2 августа, на Олимпиаде были разыграны 22 комплекта медалей. Украина была достаточно близка для завоевания двух наград, но осталась без медалей.

Подробнее о выступлениях украинцев - в материале РБК-Украина.

Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"

Статистика заболеваемости "ковидом" пока не дает поводов для беспокойства. Но, видя непростую ситуацию в Европе из-за штамма "Дельта", медики и чиновники опасаются, что с похожим сценарием может столкнуться и Украина. Что будет с эпидемией в стране и как власть пытается сдержать рост заболеваемости – в материале РБК-Украина.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Синоптики Украины объявили на 3 августа штормовое предупреждение. Грозы и дожди будут в южных, восточных, большинстве центральных областей. В отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).