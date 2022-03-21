В СБУ назвали список Telegram-каналов, координируемых спецслужбами РФ

Служба безопасности Украины опубликовала список Telegram-каналов, координируемых Российской Федерацией. Украинцев призвали проверять информацию и доверять только официальным ресурсам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В частности, к переченю пророссийских ресурсов относятся Telegram-каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".
Отмечается, что таким образом Россия продолжает осуществлять психологические и информационные спецоперации.
"Поэтому в очередной раз призываем вас не доверять этим и другим пропагандистским ресурсам, не распространять их публикации и не способствовать врагу. Доверяйте проверенным и официальным источникам информации!"- добавили в СБУ.
Напомним, в Одесской области разоблачили граждан Украины, которые собирали информацию о ВСУ и намеревались передать ее российским оккупантам.
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