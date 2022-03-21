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В СБУ назвали список Telegram-каналів, що координуються спецслужбами РФ

Фото: СБУ назвали ресурси, що координуються спецслужбами РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України опублікувала список Telegram-каналів, що координуються Російською Федерацією. Українців закликали перевіряти інформацію та довіряти лише офіційним ресурсам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, до переліку проросійських ресурсів належать Telegram-канали "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Зазначається, що таким чином Росія продовжує здійснювати психологічні та інформаційні спецоперації.

"Тож вкотре закликаємо вас не довіряти цим та іншим пропагандистським ресурсам, не поширювати їхні публікації та не сприяти ворогу. Довіряйте перевіреним та офіційним джерелам інформації!" - додали в СБУ.

Нагадаємо, в Одеській області викрили громадян України, які збирали інформацію про ЗСУ та мали намір передати її російським окупантам.

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