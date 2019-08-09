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СБУ назвала число незаконно заключенных и пропавших без вести на Донбассе

Новости » Общество    09.08.2019 - 01:14
СБУ назвала число незаконно заключенных и пропавших без вести на Донбассе
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ОРДЛО 223 человека незаконно лишены свободы, 258 пропали без вести

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей незаконно лишены свободы пророссийскими боевиками 223 человека, еще 258 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Соответствующую информацию Служба безопасности предоставила по запросу издания.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях значатся как пропавшие без вести - 258 человек, незаконно лишены свободы - 223 человека", - сообщили в СБУ

Напомним, 16 июля в Офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что внешнеполитические советники стран-участниц нормандского формата договорились об обмене пленными на Донбассе в течение месяца. Отмечалось, что обсуждалась возможность форматов обмена 10 на 10 или 15 на 15.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер назвал условием для сдвига в вопросе освобождения заложников непосредственный контакт между украинским и российским правительствами.

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