ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ назвала кількість незаконно ув’язнених та зниклих без вісті на Донбасі

Новини » Суспільство    09.08.2019 - 01:14
СБУ назвала кількість незаконно ув’язнених та зниклих без вісті на Донбасі
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В ОРДЛО 223 людини незаконно позбавлені волі, 258 зникли безвісти

В окупованих районах Донецької та Луганської областей незаконно позбавлені волі проросійськими бойовиками 223 людини, ще 258 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це повідомила Служба безпеки України, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Відповідну інформацію Служба безпеки надала на запит видання.

"За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях значаться як зниклі безвісти - 258 осіб, незаконно позбавлені волі - 223 особи", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 16 липня в Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що зовнішньополітичні радники країн-учасниць нормандського формату домовилися про обмін полоненими на Донбасі впродовж місяця. Зазначалося, що обговорювалася можливість форматів обміну 10 на 10 або 15 на 15.

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки по Україні Курт Волкер назвав умовою для зсуву у питанні звільнення заручників безпосередній контакт між українським та російським урядами.

Посольство США закликало Росію вивести війська після загибелі військових на Донбасі ЄС закликає РФ вплинути на бойовиків на Донбасі для дотримання перемир'я
Новини України Служба безпеки УкраїниДонбаспленныепропавшие без вести
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся