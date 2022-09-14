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СБУ назвала имена предателей, вступивших в ряды "МВД РФ" в Херсонской области

Фото: СБУ назвала имена предателей, вступивших в ряды "МВД РФ" в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители идентифицировали ряд предателей на временно оккупированной территории Херсонской области. Речь идет о коллаборантах, вступивших в ряды так называемого "МВД РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

По данным следователей, в результате оперативной работы установлены личности еще шестерых коллаборантов, которые вступили в созданное оккупантами "Главное управление МВД по Херсонской области".

Фейковый орган выполняет роль по подавлению сопротивления и запугивает местных жителей. К пострадавшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Задокументированы факты похищения и пытки людей.

Сейчас СБУ выявила шесть человек, которым сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности:

  • Фролов Е. Л. - "начальник отдела борьбы с организованной преступностью";
  • Яременко А. А. - "заместитель начальника тренингового центра";
  • Чернушенко В. В. - "начальник отдела профессиональной подготовки Управления кадрового обеспечения";
  • Приходько В. А. - "заместитель начальника отдела профессиональной подготовки Управления кадрового обеспечения";
  • Трепетин В. В. - "старший оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против личности";
  • Мазылкин М. Р. - "оперуполномоченный отдела по розыску преступников и без вести пропавших лиц".

Следователи собрали данные о каждом коллаборанте, задокументировали их преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения.

Напомним, что в Запорожской области СБУ также идентифицировала местных коллаборантов, которые обосновались в "МВД РФ".

Также, СБУ разоблачила еще троих коллаборантов в Херсонской области.

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