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СБУ назвала число выявленных в своих рядах предателей с 2014

Новости » Политика     14.05.2020 - 14:58
СБУ назвала число выявленных в своих рядах предателей с 2014
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С начала агрессии РФ выявлено более 1,6 тыс. предателей в СБУ

С 2014 года в рядах Службы безопасности Украины выявлено более полторы тысячи предателей. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Охота на кротов: как СБУ ловит шпионов в своих рядах".

В частности, в ответ на запрос в СБУ сообщили, что с 2014 года выявили 1 639 сотрудников, которые причастны к преступлениям против основ национальной безопасности. При этом СБУ сама вела расследования по 26 бывшим сотрудникам. На сегодня продолжается следствие в отношении шести человек, пятеро из них объявлены в розыск. Приговоры получили лишь трое.

СБУ назвала число выявленных в своих рядах предателей с 2014

Фото: ответ на запрос (РБК-Украина)

Отметим, большинство из них перешло на сторону России во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Среди них наиболее известны бывший командир донецкого управления спецназа "Альфа" Александр Ходаковский, ставший одним из главарей "ДНР", и экс-полковник СБУ Леонид Пасечник, который возглавляет "ЛНР".

Напомним, в апреле был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева. В МВД также заявляли, что он готовил покушение на министра Арсена Авакова.

Также сообщалось, что российская ФСБ пыталась завербовать высокопоставленного офицера ВМС Украины.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Служба безопасности Украиныгосизменапредатель
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