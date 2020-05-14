Охота на кротов: как СБУ ловит шпионов в своих рядах

Иван Баканов проводит реформу и очистку СБУ (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Месяц назад, 14 апреля, Служба безопасности Украины задержала своего высокопоставленного сотрудника – генерала Валерия Шайтанова, обвинив его в работе на ФСБ. Ему также вменяют подготовку покушения на чеченского добровольца Адама Осмаева, а в МВД намекают, что следующей жертвой "альфовца" должен был стать министр Арсен Аваков.

При этом Шайтанов – не единственный сотрудник СБУ, которому предъявлено подозрение в госизмене. Таких по официальной статистике оказалось более полуторы тысячи человек. Как СБУ находит и разоблачает "изменников" в своих рядах – в материале РБК-Украина.

СБУ с 2014 года выявила в своих рядах 1639 сотрудников, причастных к преступлениям против основ национальной безопасности, сообщили в ведомстве на запрос РБК-Украина.

Большинство из них это те, кто изменил присяге и перешел на сторону РФ в ходе аннексии Крыма и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Среди них наиболее известны бывший командир донецкого управления спецназа "Альфа" Александр Ходаковский, ставший одним из главарей "ДНР", и экс-полковник СБУ Леонид Пасечник, возглавляющий "ЛНР".

Служба безопасности Украины сама вела расследование против 26 своих экс-сотрудников. Продолжается следствие в отношении шести лиц, при этом пятеро из них объявлены в розыск. На данный момент суд приговорил лишь троих: двое получили обвинительный приговор, еще один бывший "сбушник" освобожден от уголовной ответственности.

Большинство "кротов" спецслужба находила вне стен ведомства. Подозреваемых в шпионаже и госизмене разоблачали в Минобороны, МВД и Нацгвардии, а также в Кабинете министров, где попался работавший на спецслужбы РФ переводчик премьер-министра Станислав Ежов.

Тем не менее, именно заявления о "российских шпионах" в рядах СБУ вызывают закономерные вопросы о сохранности гостайны в Украине. Более того, именно в этих процессах на скамье подсудимых оказываются не простые сотрудники, а высший командный состав спецслужбы.

Офицеры под подозрением

Задержанный генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов родился в Архангельской области России, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, но успешную карьеру построил именно в украинской Службе безопасности. Он был первым заместителем начальника "Альфы", создал и курировал эффективно проявившее себя в АТО подразделение спецназовцев, известное как "Шайтанбат".

Генеральские погоны Шайтанов получил из рук президента Петра Порошенко в 2015 году. Арест "альфовца" в апреле текущего года по подозрении в госизмене стал неожиданностью для большинства сослуживцев, которые знали об его активном участии в боевых операциях на Востоке Украины.

Шайтанов был задержан по подозрению в работе на ФСБ (facebook.com/SecurSerUkraine)

Стали также звучать заявления о "постановочном задержании" или политической расправе. После ареста вспоминали также, что именно подразделение Шайтанова участвовало в громком задержании Геннадия Корбана в Днепре 30 октября 2015 года.

"В деле Шайтанова работала международная группа и претензий к СБУ тут никаких не может быть, так как есть неоспоримые доказательства. Другое дело, надо ли было делать это все таким образом (имеется в виду публичное задержание, – ред.), но это уже руководство СБУ решало по своему усмотрению", – объясняет РБК-Украина источник, знакомый с материалами дела.

Он уверяет, что установлен факт работы Шайтанова в составе группы лиц, "контролировавшихся из России". По его словам, задержанный и ранее позволял себе озвучивать "пророссийские заявления" на службе и на некоторое время даже отстранялся от работы после Евромайдана. Но потом был возвращен в командование "Альфы" решением экс-главы СБУ Василия Грицака.

"Я не говорю, что Грицак действовал под влиянием Шайтанова или в интересах агрессора, но его советники, которые и привели Шайтанова к Грицаку, заверили его в том, что это человек, который сможет выполнить любые задачи, поставленные перед ним", – рассказывает собеседник.

Генерал-майор был помещен под стражу решением Шевченковского районного суда от 15 апреля. Его адвокат Валерий Лавренов подал апелляцию, но сейчас говорит, что больше не защищает Шайтанова.

"На сегодняшний момент я уже не его защитник, я не представляю его интересы. Наше сотрудничество прекратилось недели две назад (в конце апреля, – ред.)", – сказал юрист, отказавшись сообщить причины такого решения. Рассмотрение апелляции на арест подозреваемого в госизмене несколько раз срывалось и в итоге было назначено на 28 мая.

Кроме Шайтанова, в украинских судах ожидают приговора еще два генерала СБУ. Так, еще в ноябре 2014 года в Харькове был задержан бывший начальник департамента контрразведывательной защиты государства в сфере информационной безопасности Владимир Бик. Бывший тогда главой СБУ Валентин Наливайченко заявил, что этот генерал "был №3 в иерархии СБУ" и "встречал и сопровождал представителей ФСБ России", приезжавших в Украину во время Майдана.

Обвиняемый в госизмене генерал СБУ находится на свободе (фото: Валентин Рыбин/Facebook)

За эти обвинения контрразведчик подал в суд на Наливайченко и потребовал опровержение и моральную компенсацию. Но в феврале 2020 года Печерский суд отказал Бику в иске о защите чести и достоинства.

Сам же генерал, которому были предъявлены обвинения в госизмене (ст. 111 Уголовного кодекса) и самовольном оставлении места службы (ст. 407 УК), был арестован и пребывал в заключении почти три года – только в октябре 2017 года его отпустили под домашний арест.

Более того, затем суд смягчил меру пресечения до личного обязательства, а через некоторое время отменил и ее. Сейчас генерал не имеет каких-либо обязательств, установленных судом, но исправно является на заседания в Шевченковский суд Киева. Следующее назначено на 26 июня, рассмотрение дела длится уже 4,5 года.

"Дело генерала Бика – абсолютная сфабрикованная фальшивка… Мы еще не дошли даже до половины в изучении тех материалов, которые были "набросаны" обвинением в это уголовное производство, поэтому я думаю, что тут в ближайшее время ничего не случится (имеется в виду вынесение приговора, – ред.)", – сказал РБК-Украина его адвокат Валентин Рыбин.

Этот же адвокат защищает еще одного генерала СБУ, который обвиняется в тяжких преступлениях. Речь идет об Александре Щеголеве – бывшем руководителе Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Именно он, по версии следствия, руководил "антитеррористической операцией" правоохранителей на киевском Майдане и, в частности, штурмом Дома профсоюзов.

В марте 2015 года генерал-майора задержали и посадили под домашний арест, но уже в августе того же года Щеголева по решению суда перевели в следственный изолятор. В застенках Щеголев пребывал почти четыре года – суд выпустил его из-под стражи под домашний арест в июне 2019 года.

Щеголев руководил "главком" киевского СБУ во время Майдана (фото: УНИАН)

Вскоре суд еще раз смягчил меру пресечения и на данный момент обвиняемый в тяжких преступлениях генерал СБУ находится под личным обязательством. Рассмотрение его дела также далеко от завершения и пребывает на стадии допроса свидетелей и изучения материалов обвинения.

"В делах против генералов Бика и Щеголева совершенно очевидно, что они были инспирированы. Я больше чем уверен, что это политические дела", – утверждает их адвокат Рыбин.

Иначе обстоят дела в еще одном процессе, который вел Рыбин. Его подзащитный экс-капитан контрразведки СБУ Андрей Васьковский признал свою вину в госизмене, получил мягкий приговор и 7 сентября 2019 года был передан РФ в ходе "обмена пленными".

Согласно материалам дела, которые некоторое время были общедоступны в Едином реестре судебных решений, украинский контрразведчик Васьковский с 2016 года работал на ФСБ и передавал ей секретные сведения. В том числе и те, которые касаются сотрудничества СБУ и британской разведки.

В марте текущего года осужденный за госизмену контрразведчик добился снятия ареста с его банковских счетов. Броварской районный суд Киевской области не увидел преград для удовлетворения такого ходатайства Васьковского.

На данный момент удается избегать украинской тюрьмы и подполковнику СБУ Василию Прозорову. В 2014-2015 годах он был экспертом-консультантом при Антитеррористическом центре СБУ и находился на Донбассе.

В марте 2019 года он дал пресс-конференцию в Москве, где сам признался, что с апреля 2014 года "по идеологическим мотивам" работал на российские спецслужбы и передавал им секретную информацию. Он сбежал из Украины в декабре 2017 года, и с тех пор находится в розыске, периодически выступая как "эксперт по Украине" в российских пропагандистских СМИ.

Бывший "сбушник" Прозоров частый гость российских каналов (фото: скриншот видео)

В Украине ему предъявлены подозрения в госизмене, дезертирстве, незаконном обращении с оружием и использовании спецсредств негласного получения информации. Суд дал разрешение на его задержание, кроме того, СБУ пытается в судебном порядке лишить Прозорова и его жену права на служебную квартиру в Запорожье.

Опрошенные РБК-Украина эксперты отмечают, что, несмотря на единичные случаи громких провалов, украинская спецслужба в основном достаточно эффективно справляется с выявлением "кротов" в своих рядах.

Идеологические изменники

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун считает "дело Шайтанова" как раз яркой операцией именно украинской спецслужбы, а не иностранных разведок.

"Это неправда, когда говорят, что этой операции не было бы без иностранных партнеров. На самом деле там шла операция по совсем другому человеку, который в конце концов все равно вывел бы на Шайтанова. В окружение этого человека наши спецслужбы ввели сотрудника под прикрытием, который и стал основным источником информации", – отметил он.

По его словам, иностранные партнеры параллельно вели расследование против сотрудника ФСБ Игоря Егорова и предоставили о нем информацию для украинских коллег в деле Шайтанова. Ягун уверен, что СБУ все равно вышла бы на след подозреваемого генерала, но "не так быстро и не с таким неоспоримыми доказательствами".

В свою очередь, глава СБУ Иван Баканов назвал это дело "важнейшим разоблачением Службы безопасности". Он также отметил, что продолжается работа над повышением эффективности отечественной контрразведки.

В то же время, на вопрос о том, как Шайтанову удавалось более шести лет после Майдана скрывать свою работу на ФСБ, бывший зампредседателя ведомства Виктор Ягун привел пример советского разведчика Кима Филби. Будучи сотрудником британской разведки, этот агент почти 30 лет водил за нос своих коллег, передавая секретные данные кураторам из СССР.

Эксперты считают, что очистка СБУ проходит успешно (фото: Палинчак Михаил / POOL / УНИАН)

Основной причиной, которая побуждает спецслужбистов переходить на сторону РФ, эксперты считают особенности психологии некоторых украинских правоохранителей.

"Я общался с изменниками из бывших сотрудников СБУ, которые перешли на сторону врага, и оказывается, что для них психологически это не была госизмена. Для них переход в ФСБ, например, в Крыму – это было просто как перейти из одного правоохранительного органа в другой: из полиции – в СБУ или из Службы безопасности – в разведку. Это все на самом деле просчет в патриотическом воспитании, потому что люди не понимали, что они живут в другом государстве и служат его интересам", – говорит генерал Ягун.

Генерал-лейтенант Александр Скипальский, который дважды занимал пост заместителя главы СБУ в 1997-1998 и 2006-2007 годах, также указывает на такую проблему, как наличие родственников в России у многих сотрудников украинской спецслужбы.

"Так сложилось, что безусловно у многих есть родственники там. Но если его (сотрудника СБУ, – ред.) родственники работают в России и плюс приближены к спецслужбам, то нельзя такого сотрудника использовать на "острых" участках. Но если человек честный и порядочный, то ему надо определить такое место, где бы его потом не шантажировали и не использовали его зависимость и связи с родственниками", – уверен генерал-лейтенант Скипальский.

События Майдана и война на Донбассе поставили украинские спецслужбы в тяжелое положение. Большинство руководителей, назначенных во времена Виктора Януковича сбежали в Россию, прихватив с собой секретную документацию. Фактически, с 2014 года СБУ была вынуждена с нуля строить свою собственную идентичность как профессионального ведомства, обеспечивающего госбезопасность.

На определенном этапе оно также занималось экономическими, политическими вопросами и координировало АТО на Донбассе. При этом в ближайшее время запланирована реформа СБУ, которая может как укрепить уже созданные за шесть лет наработки, так и нарушить эффективно работающие механизмы.