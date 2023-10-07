ua en ru
Сб, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ навела HIMARS на російський "Солнцепьок": ефектне відео знищення

Запоріжжя, Субота 07 жовтня 2023 14:08
UA EN RU
СБУ навела HIMARS на російський "Солнцепьок": ефектне відео знищення Фото: HIMARS знищив російьский "Сонцепьок" (facebook com CinCAFU)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки навела вогонь HIMARS на російську вогнеметну "Солнцепьок". Ворожу техніку було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram.

Співробітники Запорізького Управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію тяжкої вогнеметної системи "Солнцепьок". Окупанти вважають її "гордістю" свого військово-промислового комплексу.

Бійці СБУ передали координати артилеристам з HIMARS. Завдяки успішній роботі захисників ТОС-1А "Солнцепьок", екіпаж та повний боєкомплект було знищено.

"І у фінальному поєдинку з ракетою HIMARS ворожий "Солнцепьок" відсвяткував свою поразку розкішним салютом", - йдеться у повідомленні.

Втрати армії РФ

Варто зазначити, що Росія не розкриває своїх втрат ані в живій силі, ані в техніці. Проте російські опозиційні ЗМІ зібрали поіменний список з понад 30 тисяч російських військових, які загинули на війні проти України.

При цьому Генштаб ЗСУ зазначає, що українські захисники знищили вже майже 282 тисячі окупантів, лише за останню добу знищено 610 загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
У Білорусі знову перевіряють війська. ЗСУ посилюють захист кордонів
У Білорусі знову перевіряють війська. ЗСУ посилюють захист кордонів
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України