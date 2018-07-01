В СБУ и Нацполицию поступило анонимное письмо с угрозой убить детей-заложников

Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме 350 тысяч долларов

В Службу безопасности Украины (СБУ) и Нацполицию сегодня, 1 июля, поступило анонимное письмо с угрозой убить детей, которые якобы находятся в заложниках. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме 350 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители, в числе других, проверяют версию о возможных мошеннических действиях. Ведь присланный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей".

"Двое из них уже найдены, факты их хищения подтверждения не нашли", - отметили в пресс-службе ведомства.

Национальная полиция открыла уголовное производство по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 146, 147 и 189 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Москве (Российская Федерация) сегодня, 1 июля, примерно в 11 часов утра неизвестный захватил в заложники персонал и несколько покупателей в магазине "Дикси" на улице Большой Академической. Злоумышленник требует встречи с представителями ФСБ и 300 тысяч рублей.