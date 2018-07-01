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В СБУ і Нацполіцію надійшов анонімний лист з погрозами вбити дітей-заручників

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 14:01
Фото: СБУ (УНІАН)
Фото: СБУ (УНІАН)

Зловмисник загрожує реалізувати злочин у разі несплати коштів у сумі 350 тисяч доларів

В Службу безпеки України (СБУ) і Нацполіцію сьогодні, 1 липня, надійшов анонімний лист з погрозами вбити дітей, які нібито знаходяться в заручниках. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

"Зловмисник загрожує реалізувати злочин у разі несплати коштів у сумі 350 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що правоохоронці, в числі інших, перевіряють версію про можливі шахрайські дії. Адже присланий анонімом список дітей міститься на офіційному сайті "Служби розшуку дітей".

"Двоє з них вже знайдено, факти їх розкрадання підтвердження не знайшли", - відзначили в прес-службі відомства.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 146, 147 та 189 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, у Москві (Російська Федерація) сьогодні, 1 липня, приблизно в 11 годин ранку невідомий захопив у заручники персонал і кілька покупців у магазині "Діксі" на вулиці Великій Академічній. Зловмисник вимагає зустрічі з представниками ФСБ і 300 тисяч рублів.

У Москві невідомий захопив заручників у магазині, одна жінка отримала поранення Поліція Житомира розпочала справу за фактом викрадення місцевого бізнесмена
Теги публікації: Служба безпеки України, заложники, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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