В Москве неизвестный захватил заложников в магазине, одна женщина получила ранение

Злоумышленник требует встречи с представителями ФСБ и 300 тысяч рублей

В Москве (Российская Федерация) сегодня, 1 июля, примерно в 11 часов утра неизвестный захватил в заложники персонал и несколько покупателей в магазине "Дикси" на улице Большой Академической. Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, одна из заложниц, вероятно, сотрудница магазина, получила ножевое ранение.

Также сообщается, что злоумышленник потребовал встречи с представителями ФСБ и 300 тысяч рублей.

С ним на данный момент ведутся переговоры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже (Франция) неизвестный взял в заложники трех человек в здании в северном районе города.