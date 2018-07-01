Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Москве неизвестный захватил заложников в магазине, одна женщина получила ранение

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 13:00
Фото: магазин "Дикси" в Москве (VistaNews.ru)
Фото: магазин "Дикси" в Москве (VistaNews.ru)

Злоумышленник требует встречи с представителями ФСБ и 300 тысяч рублей

В Москве (Российская Федерация) сегодня, 1 июля, примерно в 11 часов утра неизвестный захватил в заложники персонал и несколько покупателей в магазине "Дикси" на улице Большой Академической. Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, одна из заложниц, вероятно, сотрудница магазина, получила ножевое ранение.

Также сообщается, что злоумышленник потребовал встречи с представителями ФСБ и 300 тысяч рублей.

С ним на данный момент ведутся переговоры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже (Франция) неизвестный взял в заложники трех человек в здании в северном районе города.

Денисова: РФ скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев
Теги публикации: Российская Федерация, Москва, заложники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Почувствуй себя в Венеции": видео подтопленного Киева вызвало ажиотаж в сети (видео)
"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)
"Полякова отдыхает": Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото)
Разваленные дома и "смытая" дорога: впечатляющие фото последствий непогоды в Чернигове
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь