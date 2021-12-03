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СБУ направила дело Семенченко в суд

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 15:45
СБУ направила дело Семенченко в суд Фото: экс-нардеп Семен Семенченко (facebook.com/dostali hvatit)
Автор: Анастасия Рокитна

Служба безопасности Украины (СБУ) направила в суд обвинительный акт по делу в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Семен Семенченко. Дело будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили, что Семен Семенченко и другие организаторы создали на территории Украины незаконное вооруженное формирование с организационной структурой военного типа.

В НВФ входили преимущественно бывшие военнослужащие и участники боевых действий. Члены формирования проводили военную, строевую и физическую подготовку. На их вооружении находилось огнестрельное оружие и взрывчатка, говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что нашли доказательства организации Семенченко террористического акта в июле 2019 года. А именно - выстрела из ручного противотанкового гранатомета в здание, где расположено ООО "Информационное Агентство "112-Украина".

"В целом в уголовном производстве сообщено о подозрении и направлен обвинительный акт в отношении 9 лиц. В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено, выполнены требования ст. 290 УПК, вручены обвинительные акты подозреваемым и адвокатам", - говорится в сообщении.

Напомним, Семенченко инкриминируют создание частной военной компании, которая вербовала ветеранов АТО для работы на Donbass Battalion Corp, имеющей офисы в США, Польше, Ираке и Кении.

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Семен Семенченко
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