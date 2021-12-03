СБУ направила справу Семенченка до суду

Служба безпеки України (СБУ) направила до суду обвинувальний акт у справі щодо дев’яти осіб, серед яких колишній народний депутат Семен Семенченко. Справу розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу СБУ .

У ході досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що Семен Семенченко та інші організатори створили на території України незаконне збройне формування з організаційною структурою військового типу.

До НЗФ входили переважно колишні військовослужбовці та учасники бойових дій. Члени формування проводили військову, стройову та фізичну підготовку. На їх озброєнні перебувала вогнепальна зброя та вибухівка, йдеться у повідомленні.

В СБУ повідомили, що знайшли докази організації Семенченком терористичного акту в липні 2019 року. А саме - пострілу із ручного протитанкового гранатомета у будівлю, де розташовано ТОВ "Інформаційне Агентство "112-Україна".

"Загалом у кримінальному провадженні повідомлено про підозру та скеровано обвинувальний акт стосовно 9 осіб. На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, виконано вимоги ст. 290 КПК, вручено обвинувальні акти підозрюваним та адвокатам", - йдеться у повідомленні.