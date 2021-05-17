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СБУ накрыла подпольный НПЗ: изъяты тысячи литров контрафактного топлива

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины заблокировала работу подпольного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Контрафактный бензин и дизельное топливо реализовывались на территории Кировоградской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что схема работала на территории Кировоградской области, ежемесячный оборот ее организаторов составлял более миллиона гривен.

По данным следствия, нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками. Для производства контрафактного топлива незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. Затем неучтенный бензин и дизельное топливо реализовывали через ряд подконтрольных предприятий.

Фото: подпольный НПЗ работал в Кировоградской области (ssu.gov.ua)

"Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, не подлежат акцизному налогообложению", - говорится в сообщении.

Во время обысков на территории подпольного производства изъяли оборудование, почти 100 тысяч литров сырой нефти, 120 тысяч литров дизельного топлива и 24,5 тысячи литров бензина. Из незаконного оборота изъята продукция на 5,7 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что введение правительством Украины верхней планки цен на бензин и дизельное топливо привело к тому, что крупнейшие сети АЗС прекратили продажу премиального бензина. Государственное регулирование цен предполагает, что к средней цене на бензин АЗС не могут прибавлять больше 5 гривен за литр.

До этого стали известны причины ограничения цен на бензин до конца карантина.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныбензинНПЗ