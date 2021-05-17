СБУ накрила підпільний НПЗ: вилучено тисячі літрів контрафактного палива

Повідомляється, що схема працювала на території Кіровоградської області, щомісячний оборот її організаторів становив понад мільйон гривень.

За даними слідства, нелегальний бізнес організував житель Голованівського району разом з двома спільниками. Для виробництва контрафактного палива незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу. Потім неврахований бензин і дизельне паливо реалізовували через ряд підконтрольних підприємств.

Фото: підпільний НПЗ працював у Кіровоградській області (ssu.gov.ua)

"Зловмисники збували продукцію під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не підлягають акцизному оподаткуванню", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків на території підпільного виробництва вилучили обладнання, майже 100 тисяч літрів сирої нафти, 120 тисяч літрів дизельного палива та 24,5 тисячі літрів бензину. З незаконного обігу вилучено продукцію на 5,7 млн гривень.