Ограничение цен на бензин и исчезновение топлива: что известно

Введение правительством Украины верхней планки цен на бензин и дизельное топливо привело к тому, что крупнейшие сети АЗС прекратили продажу премиального бензина А-95 и ДТ. Минэкономики выпустило специальное разъяснение о том, что решение Кабмина касается только обычно топлива, и АЗС начали возобновлять продажу.

О том, как решение правительства повлияло на рынок, в материале РБК-Украина.

Ограничение цен на бензин

Кабинет министров принял два решения с целью повлиять на рынок топлива. В конце марта бензин и дизельное топливо были внесены в перечень социально значимых товаров, повышение цен на которые на 1% необходимо декларировать на 20 дней. Постановление было опубликовано только в начале мая.

После этого, 14 мая Кабмин ввел максимальную розничную наценку в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо. Одновременно была определена средняя стоимость 1 литра бензина на уровне 25,22 гривен и дизельного топлива на уровне 20,89 гривен. С учетом наценки потолок розничной цены на АЗС установлен на уровне 30,22 гривен для бензина и 27,89 гривен для дизельного топлива.

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что решение Кабинета министров об установлении предельной торговой надбавки до конца карантина на бензин и дизельное топливо должно стабилизировать рынок. По его словам, это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях".

Исчезновение бензина и реакция властей

Решение правительства о замораживании цен вступило в силу в субботу, 15 мая. После это три крупнейшие сети АЗС - ОККО, WOG и SOCAR - приостановили продажу премиального дизельного топлива и бензина. В ОККО отметили, что продажа топлива этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточной для сети.

Данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95" свидетельствуют, что премиальный бензин А-95 в среднем по Украине стоит дороже правительственной планки - 31,17 гривен за литр по состоянию на 14 мая. Средняя стоимость (29,48 гривен) обычного бензина А-95 вписывается в новую норму. Однако средняя цена дизельного бензина (28,36 гривен) превышает максимальную цену, установленную Кабмином.

Исчезновение топлива на выходных вызвало немедленную реакцию Министерства экономики, которое вечером в воскресенье, 16 мая, выпустило специальное разъяснение о том, что решение Кабмина не касается премиального топлива.

"Под установку максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" топливо с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), которое предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум сегмента по более высокой цене, чем социально значимое топливо", - говорится в заявлении.

После этого сети АЗС начали возобновлять продажу премиального топлива. На сайтах ОККО и SOCAR уже выставлены цены на эти виды бензина и дизельного топлива.

Цены на топливо

По данным Госстата, в апреле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 16,4% до 27,7 гривен за литр, бензин А-95 на 15,1% до 28,7 грн, дизельное топливо - на 16,8% до 28,1 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 24,9% до 15,9 гривен за литр.

Рост цен на бензин возобновился в начале мая. С начала месяца цена бензина А-95 поднялась почти на 1 гривну за литр.