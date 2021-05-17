СБУ накрыла подпольный НПЗ: изъяты тысячи литров контрафактного топлива

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ .

Во время обысков на территории подпольного производства изъяли оборудование, почти 100 тысяч литров сырой нефти, 120 тысяч литров дизельного топлива и 24,5 тысячи литров бензина. Из незаконного оборота изъята продукция на 5,7 млн гривен.

"Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, не подлежат акцизному налогообложению", - говорится в сообщении.

По данным следствия, нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками. Для производства контрафактного топлива незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. Затем неучтенный бензин и дизельное топливо реализовывали через ряд подконтрольных предприятий.

Сообщается, что схема работала на территории Кировоградской области, ежемесячный оборот ее организаторов составлял более миллиона гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что введение правительством Украины верхней планки цен на бензин и дизельное топливо привело к тому, что крупнейшие сети АЗС прекратили продажу премиального бензина. Государственное регулирование цен предполагает, что к средней цене на бензин АЗС не могут прибавлять больше 5 гривен за литр.

До этого стали известны причины ограничения цен на бензин до конца карантина.