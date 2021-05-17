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СБУ накрила підпільний НПЗ: вилучено тисячі літрів контрафактного палива

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Понеділок 17 травня 2021 11:52
СБУ накрила підпільний НПЗ: вилучено тисячі літрів контрафактного палива Фото: підпільний НПЗ працював у Кіровоградській області (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України заблокувала роботу підпільного нафтопереробного заводу (НПЗ). Контрафактний бензин і дизельне паливо реалізовувалися на території Кіровоградської області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Повідомляється, що схема працювала на території Кіровоградської області, щомісячний оборот її організаторів становив понад мільйон гривень.

За даними слідства, нелегальний бізнес організував житель Голованівського району разом з двома спільниками. Для виробництва контрафактного палива незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу. Потім неврахований бензин і дизельне паливо реалізовували через ряд підконтрольних підприємств.

Фото: підпільний НПЗ працював у Кіровоградській області (ssu.gov.ua)

"Зловмисники збували продукцію під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не підлягають акцизному оподаткуванню", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків на території підпільного виробництва вилучили обладнання, майже 100 тисяч літрів сирої нафти, 120 тисяч літрів дизельного палива та 24,5 тисячі літрів бензину. З незаконного обігу вилучено продукцію на 5,7 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що введення урядом України верхньої планки цін на бензин і дизельне паливо призвело до того, що найбільші мережі АЗС припинили продаж преміального бензину. Державне регулювання цін передбачає, що до середньої ціни на бензин АЗС не можуть додавати більше 5 гривень за літр.

До цього стали відомі причини обмеження цін на бензин до кінця карантину.

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