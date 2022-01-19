СБУ о массовых минированиях в Украине: большинство сообщений из ОРДЛО и постсоветских стран

По его словам, в основном анонимные сообщения о минировании присылали электронной почтой.

При этом в СБУ сообщили, что с начала этого года зафиксировано 184 ложных сообщения о подготовке террористического акта.

"В каждом случае осуществляется проверка объекта возможного минирования силами органов Национальной полиции с проведением эвакуации и обследования на наличие взрывных устройств. В 2021-2022 годах ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось", - добавил спикер СБУ.

Дехтяренко сообщил, что сообщения о минировании и терактах поступают на электронные почтовые ящики СБУ, Нацполиции и непосредственно объектов террористических посягательств.

"Большинство сообщений отправлены пользователями интернета, которые находятся на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - заявил спикер СБУ.

В ведомстве сообщили, что злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. При этом в СБУ добавили, что за прошлый год установили около 300 человек, которые сообщили о ложном минировании с помощью телефона и электронной почты.

В СБУ подчеркнули, что "анонимные террористы" будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. В частности, за ложное сообщение о минировании грозит лишение свободы до шести лет, а в случае повторного инцидента срок может быть увеличен до восьми лет.

"В случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление - от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.