СБУ про масові мінування в Україні: більшість повідомлень з ОРДЛО і пострадянських країн

За його словами, в основному анонімні повідомлення про мінування надсилали електронною поштою.

При цьому в СБУ повідомили, що з початку цього року зафіксовано 184 неправдивих повідомлення про підготовку терористичного акту.

"У кожному випадку здійснюється перевірка об'єкта можливого мінування силами органів Національної поліції з проведенням евакуації та обстеження на наявність вибухових пристроїв. У 2021-2022 роках жодне з повідомлень про мінування не підтвердилося", - додав спікер СБУ.

Дехтяренко повідомив, що повідомлення про мінування та теракти надходять на електронні поштові скриньки СБУ, Нацполіції та безпосередньо об'єктів терористичних посягань.

"Більшість повідомлень відправлені користувачами Інтернету, які знаходяться на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей",- заявив спікер СБУ.

У відомстві повідомили, що зловмисники намагаються посилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їхню думку, забезпечує їм анонімність. При цьому в СБУ додали, що за минулий рік встановили близько 300 осіб, які повідомили про неправдиве мінування за допомогою телефону та електронної пошти.

В СБУ підкреслили, що "анонімні терористи" будуть встановлені і притягнуті до кримінальної відповідальності. Зокрема, за неправдиве повідомлення про мінування загрожує позбавлення волі до шести років, а в разі повторного інциденту термін може бути збільшений до восьми років.

"У разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя і здоров'я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв - від 7 до 12 років з конфіскацією майна", - додали в СБУ.