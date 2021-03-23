СБУ в марте заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений

Таким образом, СБУ пресекла незаконную деятельность игорных заведений в Киеве, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Во время следственных действий правоохранители изъяли 600 компьютеров, 14 столов для игры в покер, 5 рулеток и прочее.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время проверяется информация о возможной причастности к противоправной деятельности сотрудников правоохранительных органов.

"В рамках уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ заблокировала игорные заведения (ssu.gov.ua)