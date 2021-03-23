СБУ в березні заблокувала понад 30 нелегальних гральних закладів

Таким чином, СБУ припинила незаконну діяльність гральних закладів у Києві, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 600 комп'ютерів, 14 столів для гри в покер, 5 рулеток та інше.

У відомстві також додали, що наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності до протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів.

"У межах кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр причетним особам", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ заблокувала гральні заклади (ssu.gov.ua)