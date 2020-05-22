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В Киеве разоблачили нелегальные игорные заведения

Новости » Происшествия     22.05.2020 - 22:08
В Киеве разоблачили нелегальные игорные заведения
Фото: игровые автоматы (unsplash.com)

Так открыли дело по ч.1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса

В Киеве правоохранители прекратили деятельность трех нелегальных игорных заведений. Они работали в Голосеевском, Оболонском и Соломянском районах.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По информации правоохранителей, организаторы игорных заведений сами обзванивали клиентов и приглашали "поиграть", а впускали их через "черный" ход.

"Во время санкционированных обысков в заведениях мы обнаружили и изъяли около 30 системных блоков и мониторов, через которые осуществлялся допуск к азартным играм, а также другое оборудование, использовавшееся в противоправном бизнесе", - рассказал следователь Днепровского управления полиции Андрей Загладько.

Так открыли дело по ч.1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной деятельности, чтобы привлечь их к ответственности.

В Киеве разоблачили нелегальные игорные заведенияФото: разоблачение нелегальных игорных заведений (facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, СБУ блокировала деятельность 33 онлайн-казино, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн казино и букмекерских конторах. Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких законов Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Печерский районный суд Киева запретил доступ к 60 сайтам букмекерских контор и онлайн-казино.

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Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины Киевполицияказино
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