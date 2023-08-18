У Львівській області викрили двох військовослужбовців на вимаганні коштів від демобілізованого бійця Збройних сил України. Їх затримали під час передачі другого "траншу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру двом військовослужбовцям за фактом вимагання" , - пише пресслужба Офісу генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, підозрювані вимагали кошти від демобілізованого бійця ЗСУ. Зокрема вони здійснювали морально-психологічний тиск та вчинили над ним фізичне насильство.
"Задокументовано два епізоди вимагання коштів, які вони відібрали у жителя Львівської області, спершу 21 тисячі грн, а згодом - ще 56 тисячі грн. Затримали підозрюваних під час отримання другої частини коштів", - додає пресслужба.
Наразі затриманим обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зокрема встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.
Фото: СБУ у Львівській області викрила двох військових на вимаганні (ssu.gov.ua)
Як пише СБУ, затриманими виявились двоє колишніх кримінальників, що приховали своє "минуле" і призвались на військову службу. Після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, затримані самовільно покинули підрозділ й почали займатись вимаганням грошей з громадян.
"Прикриваючись статусом військовослужбовців, фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам "рахунок" за вирішення "спору", - додає СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Державно бюро розслідувань викрило заступника командира батальйону одної з військових частин Одеської області, який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.
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