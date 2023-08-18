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СБУ во Львовской области разоблачила двух военных на вымогательстве

Фото: СБУ во Львовской области разоблачила двух военных на вымогательстве (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львовской области разоблачили двух военнослужащих на вымогательстве средств от демобилизованного бойца Вооруженных сил Украины. Их задержали во время передачи второго "транша".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении двум военнослужащим по факту вымогательства", - пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора. 

Согласно данным следствия, подозреваемые требовали средства от демобилизованного бойца ВСУ. В частности они осуществляли морально-психологическое давление и совершили над ним физическое насилие.

"Задокументировано два эпизода вымогательства средств, которые они отобрали у жителя Львовской области, сначала 21 тысячи грн, а впоследствии - еще 56 тысяч грн. Задержали подозреваемых во время получения второй части средств", - добавляет пресс-служба. 

Сейчас задержанным избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В частности устанавливается причастность к содеянному других лиц.

 

Фото: СБУ во Львовской области разоблачила двух военных на вымогательстве (ssu.gov.ua)

Как пишет СБУ, задержанными оказались двое бывших уголовников, которые скрыли свое "прошлое" и призвались на военную службу. После зачисления в состав одной из воинских частей региона, задержанные самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан. 

"Прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за решение "спора", - добавляет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Государственное бюро расследований разоблачило заместителя командира батальона одной из воинских частей Одесской области, заставлявшего подчиненных строить ему частный дом.

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