СБУ в Луганской области задержала сепаратиста "ЛНР"

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала сепаратиста "ЛНР" в Новоайдарском районе Луганской области. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, злоумышленник находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации. Его задержали на линии боевого столкновения возле села Трехизбенка.

Отмечается, что он является уроженцем Сватовского района. В конце 2014 года мужчина присоединился к сепаратистским группировкам. В составе так называемой "4 Отдельной бригады 2 АК НС ЛНР" он с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС.

Фото: задержанный сепаратиста "ЛНР" (ssu.gov.ua)

Теперь задержанному сообщили о подозрении в создании террористической группы или террористической организации. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в конце сентября СБУ задержала в Северодонецке боевика "ЛНР", который принимал участие в событиях 2014 года в Луганской области.

Кроме того, ранее в Луганской области задержали 33-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным членом террористической группировки "ЛНР" в Северодонецке.