СБУ в Луганській області затримала сепаратиста "ЛНР"

Контррозвідка Служби безпеки України затримала сепаратиста "ЛНР" у Новоайдарському районі Луганської області. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, зловмисник перебував у загальнодержавному розшуку за підозрою в участі в терористичній організації. Його затримали на лінії бойового зіткнення біля села Трьохізбенка.

Зазначається, що він є уродженцем Сватівського району. В кінці 2014 року чоловік приєднався до сепаратистських угруповань. У складі так званої "4 Окремої бригади 2 АК НС ЛНР" він з 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС.

Фото: затриманий сепаратиста "ЛНР" (ssu.gov.ua)

Тепер затриманому повідомили про підозру у створенні терористичної групи чи терористичної організації. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, наприкінці вересня СБУ затримала в Сєвєродонецьку бойовика так званої "ЛНР", який брав участь у подіях 2014 року в Луганській області.

Крім того, раніше у Луганській області затримали 33-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним членом терористичного угруповання "ЛНР" у Сєвєродонецьку.