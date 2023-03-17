ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ ліквідувала схему розкрадання палива "Нафтогазу" на понад 3 млрд гривень

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 17 березня 2023 18:18
СБУ ліквідувала схему розкрадання палива "Нафтогазу" на понад 3 млрд гривень Фото: СБУ та БЕБ ліквідували схему привласнення палива із "Нафтогаз України" (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 березня, в Україні ліквідували масштабну схему привласнення промислових обсягів газу із НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"СБУ та БЕБ викрили 16 облгазів на розкраданні державного блакитного палива на мільярди гривень", - йдеться в повідомленні.

До організації оборудки причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємствах, які пов’язані з одним з українських олігархів. Зокрема злочинна схема діяла у:

  • Київській;
  • Харківській;
  • Дніпропетровській;
  • Львівській;
  • Вінницькій;
  • Житомирській;
  • Волинській;
  • Закарпатській;
  • Сумській;
  • Рівненській;
  • Хмельницькій;
  • Чернігівській;
  • Івано-Франківській областях.

Схема полягала у тому, що "на папері" посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі та належало державі.

Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд гривень лише у 2021 році.

Інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, проте одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти "перераховувалися" підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.

При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи й тим самим збільшували свою заборгованість перед "Нафтогазом".

Надалі організатори схеми намагались "списати" штучну заборгованість користуючись бюджетними коштами. Втім співробітники СБУ викрили оборудку та заблокували її реалізацію.

Фото: СБУ та БЕБ ліквідували схему привласнення палива із "Нафтогаз України" (facebook.com SecurSerUkraine)

Наразі правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях облгазів.

У двох регіонах керівництво газорозподільчими компаніями повернуто державним представникам.

Нагадаємо, силовики здійснили масові обшуки на підприємствах критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Служба безпеки України Бюро економічної безпеки
NEWS
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати