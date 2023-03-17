СБУ ліквідувала схему розкрадання палива "Нафтогазу" на понад 3 млрд гривень
Сьогодні, 17 березня, в Україні ліквідували масштабну схему привласнення промислових обсягів газу із НАК "Нафтогаз України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"СБУ та БЕБ викрили 16 облгазів на розкраданні державного блакитного палива на мільярди гривень", - йдеться в повідомленні.
До організації оборудки причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємствах, які пов’язані з одним з українських олігархів. Зокрема злочинна схема діяла у:
- Київській;
- Харківській;
- Дніпропетровській;
- Львівській;
- Вінницькій;
- Житомирській;
- Волинській;
- Закарпатській;
- Сумській;
- Рівненській;
- Хмельницькій;
- Чернігівській;
- Івано-Франківській областях.
Схема полягала у тому, що "на папері" посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі та належало державі.
Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд гривень лише у 2021 році.
Інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, проте одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти "перераховувалися" підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.
При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи й тим самим збільшували свою заборгованість перед "Нафтогазом".
Надалі організатори схеми намагались "списати" штучну заборгованість користуючись бюджетними коштами. Втім співробітники СБУ викрили оборудку та заблокували її реалізацію.
Наразі правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях облгазів.
У двох регіонах керівництво газорозподільчими компаніями повернуто державним представникам.
Нагадаємо, силовики здійснили масові обшуки на підприємствах критичної інфраструктури.
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