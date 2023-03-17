На підприємствах критичної інфраструктури силовики здійснили масові обшуки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Регіональної газової компанії в Facebook .

"Зранку 17 березня озброєні співробітники правоохоронних органів зайшли на територію та до приміщень газорозподільних компаній. Обшуки проводились за надуманим звинуваченням в нібито заволодінні державними коштами", - заявили в компанії.

В компанії також заявили, що на деяких підприємствах співробітників вивели з робочих місць і тримали в коридорі під наглядом автоматників. В них було вилучено телефони і проведено огляд особистих речей. Здійснювався психологічний тиск.

РГК вважає проведення обшуків здійсненням тиску на співробітників підприємств критичної інфраструктури.

"На нашу думку, кримінальна справа, що стала приводом для обшуків, порушена лише з метою тиску на підприємства, які АТ "НАК "Нафтогаз України" в особі ДАТ "Чорноморнафтогаз" намагається захопити в рейдерський спосіб. Здійснення таких заходів під час війни проти підприємств, які надають життєво важливі послуги для мільйонів українців, є злочином проти країни. Адже ми всі переконались у важливості стабільного функціонування критичної інфраструктури. А співробітники газорозподільних компаній не заслуговують на таке поводження незалежно від характеру слідчих дій", - зазначається в повідомленні.