На підприємствах критичної інфраструктури силовики здійснили масові обшуки
Бюро економічної безпеки та СБУ в рамках розслідування кримінальної справи за санкцією Шевченківського райсуду м. Києва провела масові обшуки в 14 газорозподільних компаніях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Регіональної газової компанії в Facebook.
"Зранку 17 березня озброєні співробітники правоохоронних органів зайшли на територію та до приміщень газорозподільних компаній. Обшуки проводились за надуманим звинуваченням в нібито заволодінні державними коштами", - заявили в компанії.
В компанії також заявили, що на деяких підприємствах співробітників вивели з робочих місць і тримали в коридорі під наглядом автоматників. В них було вилучено телефони і проведено огляд особистих речей. Здійснювався психологічний тиск.
РГК вважає проведення обшуків здійсненням тиску на співробітників підприємств критичної інфраструктури.
"На нашу думку, кримінальна справа, що стала приводом для обшуків, порушена лише з метою тиску на підприємства, які АТ "НАК "Нафтогаз України" в особі ДАТ "Чорноморнафтогаз" намагається захопити в рейдерський спосіб. Здійснення таких заходів під час війни проти підприємств, які надають життєво важливі послуги для мільйонів українців, є злочином проти країни. Адже ми всі переконались у важливості стабільного функціонування критичної інфраструктури. А співробітники газорозподільних компаній не заслуговують на таке поводження незалежно від характеру слідчих дій", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в РГК заявляли, що НАК "Нафтогаз України" "Чорноморнафтогаз" завела на АТ "Харківміськгаз" менеджерів, які були призначені нелегітимно зміненими членами наглядової ради підприємства.
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