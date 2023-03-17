СБУ ликвидировала схему хищения топлива "Нафтогаза" более чем на 3 млрд гривен
Сегодня, 17 марта, в Украине ликвидировали масштабную схему присвоения промышленных объемов газа из НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"СБУ и БЭБ разоблачили 16 облгазов на хищении государственного голубого топлива на миллиарды гривен", - говорится в сообщении.
К организации сделки причастен топ-менеджмент 16 региональных газовых предприятий, связанных с одним из украинских олигархов. В частности, преступная схема действовала в:
- Киевской;
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Львовской;
- Винницкой;
- Житомирской;
- Волынский;
- Закарпатской;
- Сумской;
- Ровенской;
- Хмельницкий;
- Черниговской;
- Ивано-Франковская область.
Схема заключалась в том, что "на бумаге" чиновники платили за газ частным подконтрольным компаниям, но действительно не получали от них газа. Фактически они производили несанкционированный отбор голубого топлива, которое находилось в газотранспортной системе и принадлежало государству.
Такие преступные действия нанесли Украине ущерб почти на 3,5 млрд гривен только в 2021 году.
Другая часть схемы заключалась в том, что облгазы получали уплату по тарифам от потребителей, однако полученные деньги использовались не для покупки газа. Эти средства "перечислялись" подконтрольным коммерческим структурам для ухода в тень.
При этом облгазы продолжали использовать запасы государственной газотранспортной системы, тем самым увеличивая свою задолженность перед "Нафтогазом".
В дальнейшем организаторы схемы пытались "списать" искусственную задолженность, пользуясь бюджетными средствами. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали ее реализацию.
Правоохранители проводят обыски в офисных помещениях облгазов.
В двух регионах руководство газораспределительными компаниями возвращено государственным представителям.
Напомним, силовики провели массовые обыски на предприятиях критической инфраструктуры.
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