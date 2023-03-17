ua ru
Пт, 17 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ ликвидировала схему хищения топлива "Нафтогаза" более чем на 3 млрд гривен

Новина українською →
Украина, Пятница 17 марта 2023 18:18
СБУ ликвидировала схему хищения топлива "Нафтогаза" более чем на 3 млрд гривен Фото: СБУ и БЭБ ликвидировали схему присвоения топлива из "Нафтогаза Украины" (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 17 марта, в Украине ликвидировали масштабную схему присвоения промышленных объемов газа из НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"СБУ и БЭБ разоблачили 16 облгазов на хищении государственного голубого топлива на миллиарды гривен", - говорится в сообщении.

К организации сделки причастен топ-менеджмент 16 региональных газовых предприятий, связанных с одним из украинских олигархов. В частности, преступная схема действовала в:

  • Киевской;
  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Львовской;
  • Винницкой;
  • Житомирской;
  • Волынский;
  • Закарпатской;
  • Сумской;
  • Ровенской;
  • Хмельницкий;
  • Черниговской;
  • Ивано-Франковская область.

Схема заключалась в том, что "на бумаге" чиновники платили за газ частным подконтрольным компаниям, но действительно не получали от них газа. Фактически они производили несанкционированный отбор голубого топлива, которое находилось в газотранспортной системе и принадлежало государству.

Такие преступные действия нанесли Украине ущерб почти на 3,5 млрд гривен только в 2021 году.

Другая часть схемы заключалась в том, что облгазы получали уплату по тарифам от потребителей, однако полученные деньги использовались не для покупки газа. Эти средства "перечислялись" подконтрольным коммерческим структурам для ухода в тень.

При этом облгазы продолжали использовать запасы государственной газотранспортной системы, тем самым увеличивая свою задолженность перед "Нафтогазом".

В дальнейшем организаторы схемы пытались "списать" искусственную задолженность, пользуясь бюджетными средствами. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали ее реализацию.

Фото: СБУ и БЭБ ликвидировали схему присвоения топлива из "Нефтегаз Украины" (facebook.com SecurSerUkraine)

Правоохранители проводят обыски в офисных помещениях облгазов.

В двух регионах руководство газораспределительными компаниями возвращено государственным представителям.

Напомним, силовики провели массовые обыски на предприятиях критической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Служба безопасности Украины Бюро экономической безопасности
NEWS
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить