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СБУ ліквідувала ще чотири канали втечі ухилянтів за кордон

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Україна, Середа 16 листопада 2022 21:04
СБУ ліквідувала ще чотири канали втечі ухилянтів за кордон Фото: співробітники СБУ ліквідувала ще чотири нелегальні канали перетину українського кордону (gp.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Служба безпеки України заблокувала ще чотири канали незаконного перевезення за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.

При проведенні слідчо-оперативних дій затримано 15 організаторів нелегальних міграційних "трафіків". У Закарпатській області ліквідовано два канали перетину кордону, у Львівській області - затримано місцевого мешканця, який переправляв чоловіків під виглядом волонтерів, і у Сумській області до організації каналу була причетна ціла злочинна група. Середній прайс "послуг" зловмисників становив від 1,5 тисяч доларів до 8 тисяч доларів і залежав від регіону проживання.

У Закарпатській області перший канал міграції організувало подружжя місцевих підприємців, які пропонували чоловікам-ухилянтам виїхати за кордон "за станом здоров’я". Вони забезпечували бажаючих підробними довідками про непридатність до військової служби, які оформлювали через особисті зв’язки, зокрема серед лікарів. Другу схему організував мешканець Ужгородського району, котрий оформлював своїх клієнтів як водіїв мікроавтобусів, які перевозять гуманітарну допомогу. Недостовірні відомості вносилися до бази даних "Шлях".

У Львівській області місцевий підприємець обіцяв чоловікам призовного віку виїхати за межі України як волонтерам.

Нелегальну міграцію до країни-агресора ліквідували у Сумській області, де до цього виявилася причетною організована злочинна група. Вони прихованими "обхідними" шляхами, поза контрольно-пропускними пунктами, переправляли всіх бажаючих українських і російських громадян на територію РФ.

"Наразі вісьмом організаторам злочинних схем уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена у складі організованої групи) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ще сімох зловмисників затримано в адміністративному порядку під час незаконного перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно СБУ заблокувала канал нелегальної "міграції" в ЄС по підробних документа. Схему організував житель Хмельницької області.

За гроші переправляли за кордон чоловіків призовного віку на Прикарпатті і у Волинській області.

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила шість осіб, які причетні до організації незаконного виїзду чоловіків за кордон. Затримання відбувалися в Київській та Черкаській областях.

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