Житель Хмельницкой области организовал канал нелегальной "миграции" в ЕС

Служба безопасности Украины заблокировала канал нелегальной "миграции" в ЕС по поддельным документам. Схему организовал житель Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Злоумышленники "помогали" клиентам выехать в страны ЕС по сфальсифицированным документам. Стоимость такой услуги с одного человека составляла 5 тысяч долларов.

Житель Хмельницкой области, который организовал нелегальную схему, работал страховым агентом и "клиентов на миграцию" находил благодаря личным связям. Услуги предоставлялись "под ключ": включая зарубежный и внутренний паспорта стран-членов ЕС, водительские удостоверения и тому подобное.

Поддельные документы изготавливались с использованием оригинальных бланков и были аналогом европейских документов.

Сначала услуги нелегальной миграции в ЕС предоставлялись только украинцам, а после и иностранцам.

Правоохранители задержали организатора схемы в Хмельницком во время получения им транша за пакет документов для выезда в Литву - 61 тысяч гривен. "Клиент" должен был получить литовские зарубежный и внутренний паспорта, а также удостоверение водителя образца Литвы.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса.