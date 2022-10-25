Возили наркотики під виглядом косметики. У Києві викрили канал контрабанди

У Києві СБУ ліквідувала схему контрабандного ввезення до України сильнодіючих речовин, що використовуються для виробництва синтетичних наркотиків. Під час обшуків у зловмисників виявлено понад 4 тонн прекурсорів, які зберігалися на території комерційних складів. Вартість усього вилученого на "чорному" ринку становить майже 1 млн доларів.

Слідчі Служби безпеки встановили, що до організації транснаціонального каналу поставки заборонених речовин причетний директор однієї київської фармацевтичної компанії, який і налагодив їх "імпорт" з країн Східної Азії. У митних деклараціях він позначав ці речовини як косметичні засоби. Наразі йому вручено підозру за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо запобіжного заходу до нього у вигляді тримання під вартою.

Одночасно СБУ знешкодила цілий наркокартель, який створив міжрегіональну мережу збуту амфетаміну, A-PVP та мефедрону. Психотропні препарати реалізовувалися через систему так званих "закладок" або прихованими поштовими відправленнями у Київській, Черкаській, Донецькій, Одеській, Полтавській та Вінницькій областях. Лабораторію з виробництва наркотиків було облаштовано у приватній садибі на території одного із садових товариств у Черкаській області. Необхідні прекурсори та обладнання закуповували через анонімні телеграм-канали і спеціалізовані інтернет-платформи.

Вісім зловмисників затримано та їм повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів за цілою низкою статей – від створення злочинного угруповання до незаконного поводження зі зброєю. Під час 32 обшуків за місцем проживання фігурантів справи, а також у нарколабораторії, серед іншого, було знайдено устаткування і заборонені речовини майже на 4 млн грн, а також незареєстрована вогнепальна зброя.